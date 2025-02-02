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Kırşehir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kırşehir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Kırşehir'de meydana gelen kazada, motosiklet ve otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirirken, yolcu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kırşehir'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Ahmet Tekin (54) yönetimindeki 40 ABZ 861 plakalı motosiklet, Çukurçayır Mahallesi yol kavşağında, karşı yönden gelen Ramazan D. idaresindeki 61 SL 545 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, motosiklet sürücüsü Tekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini, motosikletteki yolcu Coşkun Albayrak'ın (46) ise ağır yaralandığını belirledi.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Albayrak'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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