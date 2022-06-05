LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı - Haberler

LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı
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Yozgat'ta, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.
Yozgat'ta, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.
LGS'ye girecek öğrenciler, velileriyle sabah 08.30'den itibaren sınava girecekleri okulların önünde toplanmaya başladı.
Sınava girecek öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlenirken, veliler çocuklarına sarılıp, öperek sınıflara gönderdi.
Velilerden Hakan Durak, AA muhabirine, "İnşallah emeklerinin karşılığını alır. Derslerine iyi çalıştı. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum." dedi.
Sınava giren öğrencilerden Yakup Eren Koç da LGS'ye iyi hazırlandığını ve Yozgat Şehitler Fen Lisesi'ne girmeyi hedeflediğini söyledi.
Elif Yaren Çatalyürek ise "Derslerime çok çalıştım, bir yıl boyunca her şeyi bıraktım sadece ders çalıştım." diye konuştu.