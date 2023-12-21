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Kırşehir'de Kur'an kursu öğrencileri Filistinli akranları için kermes düzenledi

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Kırşehir'de bulunan 4-6 yaş Merkez Kur'an Kursu öğrencileri, Filistinli akranları için ailelerinin desteğiyle kermes düzenledi. Kermesten elde edilen gelir, Filistinli çocuklara ulaştırılacak. Kırşehir Müftüsü Mustafa Tekin, miniklere örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Kırşehir'de Kur'an kursu öğrencileri Filistinli akranları için kermes düzenledi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Merkez Kur'an Kursu öğrencileri, Filistinli akranları için ailelerinin desteğiyle kermes organize etti.

Kermesten elden edilen gelir, Filistinli çocuklara ulaştırılacak.

Kermese katılan Kırşehir Müftüsü Mustafa Tekin, miniklere örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Tekin Kırşehir Dünya Güncel Haberler

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