Kırşehir'de 40 litre etil alkol ele geçirildi
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, sahte alkol üretimi ve satışı yapan bir kişiye ait otomobilde 40 litre etil alkol ve 1 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, 40 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üreten ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, kent merkezinde durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada, 40 litre etil alkol ve 1 litre sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan İ.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner