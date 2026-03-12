Haberler

Kırşehir'de kaçak alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de kaçak alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonda 20 litre etil alkol ve 5 litre kaçak alkol ele geçirilirken, bir şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak alkol üretim ve satışına yönelik çalışmalar yürütmekte.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol ve 5 litre kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üreten ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent merkezinde bir ikamette yaptıkları aramada 20 litre etil alkol ve 5 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan N.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Bir aileyi 'tarihi eser' için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım

Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş
Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi

İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi