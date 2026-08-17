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Kırşehir'de Interpol Kırmızı Bültenli Terör Zanlısı Yakalandı

Kırşehir'de Interpol Kırmızı Bültenli Terör Zanlısı Yakalandı
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Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, terörizm suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu F.H.A.A. saklandığı adreste yakalandı. Irak'a iade edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, Irak adli makamlarınca "terörizm" suçundan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uluslararası seviyede arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Irak adli makamlarınca hakkında "terörizm" suçundan işlem yürütülen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen Irak uyruklu F.H.A.A'nın Kırşehir'de olduğu belirlendi.

Zanlı, düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

F.H.A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Irak'a iade edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: AA
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