Kırşehir'de Filistinli esirlere destek yürüyüşü yapıldı

Kırşehir Kudüs Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte, İsrail'in Gaza ve Filistin halkına yönelik idam yasası protesto edildi. Vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla sokaklara döküldü ve yürüyüş sırasında yaptıkları açıklamalarda hukukun ihlaline dikkat çektiler.

Kırşehir Kudüs Platformu tarafından sivil toplum örgütlerinin desteğiyle düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar Eski Sanayi Camisi önünde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, ellerindeki dövizlerle Terme Caddesi'nde Filistin'e destek sloganları atarak Cacabey Meydanı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Yusuf Atasoy, İsrail hükümetinin, tutuklu Gazze ve Filistin halkına yönelik idam uygulamalarını yasalaştıran bir kanunu yürürlüğe koyduğunu belirti.

Bu durumun, yalnızca bir hukuk meselesi değil, uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu dile getiren Atasoy, "Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülke, başka bir ülkenin vatandaşları için idam yasası çıkaramaz. Bu, hukukun değil, gücün zorbalığa dönüşmesidir, hukuksuzluğun açık ilanıdır. Bu tablo karşısında susmak, yalnızca bugünü değil, yarının huzurunu da tehlikeye atmaktır. Bugün Gazze'de insanlar sadece bombalarla değil, hukuksuz kararlarla, keyfi uygulamalarla ve insanlık dışı yaptırımlarla da kuşatılmaktadır." dedi.

Atasoy, idam yasasının, adalet değil, intikam yasası olduğunu belirterek, "Hukuk değil, gücün zulme dönüşmesidir. Biz buradan açıkça ifade ediyoruz, hiçbir güç bir halkın yaşam hakkını keyfi kararlarla elinden alamaz. Hiçbir yönetim, işgal altında tuttuğu insanları 'yargılama' adı altında cezalandıramaz. Bugün burada olmak sadece bir tepki değil, bir vicdan, iman duruşudur." ifadesini kullandı.

Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okunmasıyla sona eren programa, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
