Kırşehir'de "Habersiz İletişim Ağı ve İntikal Tatbikatı" yapıldı

Kırşehir'de AFAD İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen 'Habersiz İletişim Ağı ve İntikal Tatbikatı' ile personelin ani olaylara müdahale yetenekleri test edildi. Tatbikat, afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla gerçekleştirildi.

Kırşehir'de çeşitli kurumların katılımıyla "Habersiz İletişim Ağı ve İntikal Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Afad İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) yönetilen "Habersiz İletişim Ağı ve İntikal Tatbikatı"nda, personelin kentte meydana gelebilecek afet ve acil durumlara etkin, hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla ani gelişen olaylara hazırlık çalışması yapıldı.

Tatbikat kapsamında gönderilen anlık mesaj sonrası iletişim zinciri işletilerek personelin toplanma alanına hızlı intikali sağlandı. Haberleşme sisteminin etkinliği ve personelin reaksiyon süresi de eş zamanlı olarak değerlendirildi.

Tatbikat ile kurum içi hazırlık seviyesi kontrol edilirken, haberleşme süreçlerindeki uyum, personelin toplanma ve intikal kabiliyeti ile mevcut planların uygulanabilirliği de test edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl AFAD Müdürü Uğur Olgun, bu tür tatbikatların kurumsal refleksin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ve çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini belirterek, emeği geçen personele teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
