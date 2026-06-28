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Kırşehir'de kaçak içki ele geçirildi

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Kırşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir hafif ticari araçta gümrük kaçağı 65 şişe içki bulundu. Olayla ilgili 1 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırşehir'de gümrük kaçağı 65 şişe içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol satışı yapan ve piyasa sürmek isteyenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, kent merkezinde hafif ticari araçta yaptıkları aramada, gümrük kaçağı 65 şişe içki ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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