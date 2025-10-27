Kırşehir'de Firari Hükümlüler Yakalandı
Kırşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. Y.E.D. ve C.O. cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda Kaman ve Mucur ilçelerinde hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.E.D. (27) ve 1 yıl 6 ay hapis cezası olan C.O'yu (36) yakaladı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel