Kırşehir'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Kırşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda Kaman ve Mucur ilçelerinde hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.E.D. (27) ve 1 yıl 6 ay hapis cezası olan C.O'yu (36) yakaladı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.