Kırşehir'de elektrik akımına kapılan 4 küçükbaş hayvan telef oldu

Kırşehir'de besicilik yapan bir kişinin elektrik akımına kapılan 4 küçükbaş hayvanı telef oldu.

Mucur ilçesinde bağlı Acıöz Mahallesi'nde açık merada bulunan küçükbaş hayvanlar elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile veteriner hekimler geldi.

Yapılan incelemede 4 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.