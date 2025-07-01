Kırşehir'de Ehliyet Sınavında Kopya Çekilen Düzeneğe Operasyon

Kırşehir'de Ehliyet Sınavında Kopya Çekilen Düzeneğe Operasyon
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde yapılan denetimlerde, içinde kulaklık ve gizli kamera bulunan kopya çekme düzenekleriyle sınava giren 2 kişi yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'nde ehliyet sınavına giren 2 kişi, kulaklık ve gizli kamera düzeneğiyle kopya çekerken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınavda elektronik cihazlarla kopya çekilmesini önlemeye yönelik denetim yaptı. Denetimde; sınava giren M.S. ve E.Ö.'nün şüpheli hareketleri üzerine yapılan üst aramasında, kulak içi dinleme düzeneği, düğme görünümlü 2 gizli kamera, kredi kartı şeklinde sim kart entegreli 2 kartlık, 1 sim kart ve 4 mobil wifi cihazı ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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