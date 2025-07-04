Kırşehir'de Dronla Orman Denetimi: Piknikte Ateş Yakanlar Takipte

Kırşehir'de Dronla Orman Denetimi: Piknikte Ateş Yakanlar Takipte
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Kırşehir'deki ormanlık alanlarda dronla denetim yapılarak piknikte ateş yakanlar tespit ediliyor. İl Emniyet Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı etkin müdahale için çalışmalara devam ediyor.

Kırşehir'deki Kervansaray ve Aşıkpaşa ormanları başta olmak üzere kentteki ağaçlık alanlarda dronla piknik yapanlara yönelik denetim yapılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen ve yaz aylarında artan yangınlara karşı ormanlık alanlarda dronla denetim gerçekleştiriyor.

Ormanlık araziler içindeki kurumuş otlar, yere dökülen ağaç dalları, iğneli, yapraklı ve ibreli karaçam ile sedir fidanlarının hızlıca tutuşmasına karşı piknik amaçlı ateş yakanlara karşı çalışmalarını sürdüren ekipler, yangınlara karşı hızlı ve etkin müdahale amaçlıyor.

Ağaçlık alanlar içerisinde piknik yapan vatandaşları dronla tespit eden ekipler, yaktıkları ateşin söndürülmesi için hızlıca müdahale ediyor.

Ekipler, denetimlerde ormanlık alanda ateş yaktıkları belirlenen kişileri, gerekli işlemleri uygulamak üzere polis merkezine götürüyor.

Dronla yapılan denetimlerin yaz sonuna kadar süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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