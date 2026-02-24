Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi tutukladı. Operasyon sırasında çeşitli dijital materyaller de ele geçirildi.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu H.H.M. ve F.E. yakalandı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınarak Kırşehir'e getirilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
