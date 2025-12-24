Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 zanlı tutuklandı
Kırşehir'de düzenlenen terör operasyonunda, DEAŞ'a bağlı olduğu belirtilen 10 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında, terör örgütünün eski liderinin akrabalarının da aralarında bulunduğu şüphelilere ait dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında terör örgütünün eski elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabalarının da yer aldığı şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Irak uyruklu L.A.A.A, A.S.K.A, M.F.Y.A, A.S.F.A, S.A.H.K, S.S.M.H, W.K.A.A, Y.İ.A.A, M.A.M. ve G.A.A.A. yakalandı.
Aramalarda, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve 20 bin dolar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.