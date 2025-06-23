Kırşehir'de Bizans Dönemine Ait Mezar Steli Ele Geçirildi

Kırşehir'de Bizans Dönemine Ait Mezar Steli Ele Geçirildi
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde yapılan yol uygulaması sırasında bir araçta Bizans dönemine ait mezar steli bulundu. Ekipler, 56x32 cm boyutlarındaki steli Müze Müdürlüğüne teslim etti. Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, bir araçta Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kargın köyü yakınlarında yol uygulaması yaptı.

Bu kapsamda M.A'nın kullandığı otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirdi.

56 santimetre uzunluğunda ve 32 santimetre genişliğindeki mezar steli, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Sürücü M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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