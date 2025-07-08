Kırşehir'de Bitkin Halde Bulunan Ebabil Kuşu Tedavi Altına Alındı

Kırşehir'de Bitkin Halde Bulunan Ebabil Kuşu Tedavi Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de maç yapan gençler tarafından bitkin halde bulunan ebabil kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Kuşun uzun süre aç ve susuz kaldığı belirlendi. Rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

Kırşehir'de bir halı sahada bitkin halde bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı.

Kent merkezindeki İmam Hatip Halı Saha'da maç yapan gençler, bitkin halde bir ebabil kuşu buldu.

Su ve yem verilen kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

DKMP ekiplerince teslim alınan ebabil kuşu, ilk kontrollerin ardından Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi. Fiziksel yaralanma olmadığı belirlenen kuşun, uzun süre aç ve susuz kaldığı kaydedildi.

Ebabil kuşunun, rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

İmam Hatip Halı Saha yöneticilerinden Yasin Yavuz, yaptığı açıklamada, gençlerin bitkin halde bulduğu ebabil kuşunun yeniden sağlığına kavuşacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Mezarlığa gelen aile, babalarının kabrini yerinde bulamadı

Babalarının mezarına gelen aile, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide

Galatasaraylıları heyecanlandıran kare! İki yıldız Bodrum'da buluştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.