Kırşehir'de Bitkin Halde Bulunan Ebabil Kuşu Tedavi Altına Alındı

Kırşehir'de bir halı sahada bitkin halde bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı.

Kent merkezindeki İmam Hatip Halı Saha'da maç yapan gençler, bitkin halde bir ebabil kuşu buldu.

Su ve yem verilen kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

DKMP ekiplerince teslim alınan ebabil kuşu, ilk kontrollerin ardından Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi. Fiziksel yaralanma olmadığı belirlenen kuşun, uzun süre aç ve susuz kaldığı kaydedildi.

Ebabil kuşunun, rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

İmam Hatip Halı Saha yöneticilerinden Yasin Yavuz, yaptığı açıklamada, gençlerin bitkin halde bulduğu ebabil kuşunun yeniden sağlığına kavuşacağı için mutlu olduğunu söyledi.