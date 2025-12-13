Haberler

Kırşehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de bir telefon dükkanında çıkan bıçaklı kavgada A.G. yaralandı. Husumet nedeniyle yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

KIRŞEHİR'de telefoncu dükkanında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenice Mahallesi Terme Caddesi 176'ncı Sokak'ta meydana geldi. Telefon dükkanı sahibi E.Ş.'yi, arkadaşı A.G. ziyarete geldi. Bu sırada E.Ş. ile aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişi iş yerine girdi. E.Ş. ile husumetlileri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.G., bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER-Remzi Batuhan ÜNAL/KIRŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Hull City üst üste ikinci kez kazandı

Acun'u sevinçten havalara uçuran olay
Hastaneden kanser tedavisi gören belediye başkanına ilişkin açıklama: 'Hayati tehlikesi sürüyor'

Kanser tedavisi gören belediye başkanından haber var
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Efsane kulüp küme düştü
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Galatasaray, Antalyaspor'u rahat geçti

Durdurulamıyorlar! Galatasaray şov yaptı
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
title