Kırşehir'de Bahçe Sulama Tartışması Kanlı Bitti

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Kırşehir'de bahçe sulama yüzünden tartıştığı komşusunu tüfekle öldüren ve karısını yaralayan şüpheli M.K. tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden Musa Şen'in eşi Nezaket Şen ise hastanede tedavi altına alındı.

Kırşehir'de, bahçe sulama yüzünden tartıştığı komşusunu tüfekle öldüren, komşusunun karısını da yaralayan şüpheli tutuklandı.

Özbağ beldesi Kışlapınar Mahallesi'nde yan yana olan bahçelerinin sulanmasıyla ilgili dün tartıştığı komşusu Musa Şen'i tüfekle öldüren, eşi Nezaket Şen'i de yaralayan M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan ağır yaralanan Nezaket Şen'in Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kent merkezine bağlı Özbağ beldesi Kışlapınar Mahallesi'nde yaşayan M.K, dün yan yana olan bahçelerinin sulanmasıyla ilgili tartıştığı komşusu Musa Şen ve eşi Nezaket Şen'e pompalı tüfekle ateş açmış, Musa Şen olay yerinde ölmüş, eşi Nezaket Şen ise ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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