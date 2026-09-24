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Kırşehir'de 9 adrese tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu yapıldı, 3 zanlı tutuklandı

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Kırşehir'de 9 adrese tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu yapıldı, 3 zanlı tutuklandı
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Kırşehir'de tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 9 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Ö.K. ve U.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aramalarda 28 senet ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kırşehir'de düzenlenen tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, tefecilik, senedin yağması ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin faiz karşılığında borç para verdikleri, tehdit yoluyla zorla senet imzalattıkları, sahte çek ve senet düzenledikleri yönündeki iddialar üzerine, 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda T.K, S.S, V.B, Ö.K. ve U.D. gözaltına alındı.

İkametlerde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 çek defteri, 28 senet, 1 ruhsatsız av tüfeği, 49 av tüfeği kartuşu, 1 şarjör, çok sayıda araç alım-satım sözleşmesi ve alacak verecek defterleri ile çeşitli materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K, S.S. ve V.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ö.K. ve U.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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