Kırşehir'de 80 litre etil alkol ele geçirildi

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, sahte alkol üreten kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 80 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 80 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üreten ve satışını yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent merkezinde R.C'nin adresine gitmesi planlanan kargo paketini incelediklerinde, 28 bidonda 80 litre etil alkol ele geçirdi.

Şüpheli R.C, hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
