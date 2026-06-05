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Kırşehir'de hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kırşehir'de hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Kırşehir'de hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü O.K., JASAT ve İlçe Jandarma ekiplerinin operasyonuyla Çiçekdağı'nda saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırşehir'de, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'nin yakalanması için çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Çiçekdağı'nda olduğu belirlenen firari, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda saklandığı adreste yakalandı.

Hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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