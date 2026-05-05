Kırşehir'de 75 bin makaron ele geçirildi

Kırşehir'de 75 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde bir ikamette arama yapan ekipler, 75 bin makaron, 120 kilogram kıyılmış tütün, 3 sigara sarım makinesi ve 5 bin 200 kilitli poşet ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.D. hakkında adli işlem başlatıldı.