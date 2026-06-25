Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de durdurulan bir araçta 551 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 551 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili H.S, R.A. ve D.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.???????