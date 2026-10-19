Kırşehir'de 30 bini dolu 172 bin makaron ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı

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Kırşehir'de 30 bini dolu 172 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik analiz ve saha çalışması yürüttü.

Bu kapsamda şüpheli M.D'nin ikamet ve iş yerinde yapılan aramada, 30 bini dolu 172 bin makaron, 30 kilogram kıyılmış tütün ve 2 makaron dolum makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA