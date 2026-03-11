Kırşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, haklarında 3'er yıl 9'ar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında 3'er yıl 9'ar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firarinin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Kaman'da bir ikamette oldukları tespit edilen 2 firariyi, operasyonla yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Serkan Güner