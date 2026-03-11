Haberler

Kırşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı

Kırşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, haklarında 3'er yıl 9'ar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, haklarında 3'er yıl 9'ar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında 3'er yıl 9'ar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firarinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Kaman'da bir ikamette oldukları tespit edilen 2 firariyi, operasyonla yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner


