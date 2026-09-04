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Kırşehir'de 144 Yasa Dışı Bahis Sitesine Erişim Engeli

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Kırşehir'de siber suçlarla mücadele ekipleri, yasa dışı bahis reklamı yapan 144 internet sitesini tespit etti. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla bu sitelere erişim engeli getirildi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 144 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye çalışması yürüttü.

Bu kapsamda yasa dışı bahis faaliyetlerinin reklam ve tanıtımını yaptığı tespit edilen 144 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.

Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla bu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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