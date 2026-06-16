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Kırşehir'de hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kırşehir'de hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Kırşehir'de hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A., JASAT ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırşehir'de, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın yakalanması için çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kısa süre önce kente geldiği belirlenen firari, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda saklandığı adreste yakalandı.

Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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