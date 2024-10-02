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Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Projeleri ve Toplu Taşımayı Değerlendirdi

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Projeleri ve Toplu Taşımayı Değerlendirdi
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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentteki mevcut projeleri ve toplu taşıma gelişimini anlattı. Yeni otobüs alımları ve mahallelerdeki altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ekicioğlu, Ağalar Konağında, kentteki basın mensuplarıyla buluşarak, gerçekleştikleri ve yapımı devam eden projeleri değerlendirdi.

Kentte farklı mahalle ve sokaklarda çalışma gerçekleştiğini, bir çok ara sokağın yollarının da yapıldığını anlatan Ekicioğlu, mahallelerde park ve kaldırım düzenlemelerinin de sürdüğünü aktardı.

Kırşehir'in toplu taşıma konusunda çok geliştiğini, filolarına 15 yeni otobüs kazandıracaklarını vurgulayan Ekicioğlu, belediye otobüslerine ilgi olduğunu, yoğunluk yaşandığını anlattı.

Ekicioğlu, Ahi Evran'dan Neşet Ertaş'a, Hacı Bektaş Veli'den Yunus Emre'ye kadar kentin tüm değerlerine sahip çıktıklarını, şehrin tanıtımına, kültürüne önem vererek, ellerinden geldiğince anma etkinliklerini de sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

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