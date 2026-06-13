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Mersin'de kırmızı ışık ihlali kameraya kaydedilen 2 sürücüye para cezası kesildi

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Mersin'de kırmızı ışıkta durmayarak trafiği tehlikeye atan iki sürücü, araç kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca tespit edildi. Sürücülere 20 bin lira para cezası kesildi ve ehliyetlerine el konuldu.

Mersin'de kırmızı ışıkta durmayarak trafiği tehlikeye attığı anlar araç kamerasınca görüntülenen 2 sürücüye 20 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mezitli ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda iki aracın kırmızı ışık ihlali yaptıkları anların, başka bir aracın kamerasınca kaydedilip sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerin incelemesinde, kırmızı ışıkta durmayarak trafiği tehlikeye atan araçlardan cip sürücüsünün S.S, minibüs kullanıcısının ise Y.Y. olduğu belirlendi.

Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 20 bin lira para cezası kesildi.

Araç kullanıcılarının sürücü belgelerine de el konuldu.

Kaynak: AA / Serkan Avci
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