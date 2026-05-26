Kırmızı et zararlı mı, faydalı mı? Uzmanı 3 soruda anlattı

Güncelleme:
Beslenme uzmanı Zehra Elban, kırmızı etin aşırı tüketiminin kalp hastalıkları, kanser ve diyabet riskini artırdığını belirterek, haftalık 300-500 gramı geçmemeyi ve işlenmiş etlerden kaçınılmasını öneriyor.

Kırmızı et, yüksek protein, demir ve B12 vitamini içeriğiyle besleyici bir gıda olarak biliniyor. Ancak Acıbadem Life Beslenme ve Diyet Uzmanı Zehra Elban, kırmızı etin aşırı tüketiminin kalp hastalıkları, kolorektal kanser, diyabet ve erken ölüm riskiyle ilişkilendirildiğini belirtiyor. Elban, kırmızı etin faydalı mı yoksa zararlı mı olduğunu anlamak için üç önemli soruya dikkat çekiyor: Ne kadar tüketiyorsunuz? Hangi sıklıkta tüketiyorsunuz? Tükettiğiniz et işlenmiş mi?

Kırmızı etin besleyici özelliklerinin yalnızca ona özgü olmadığını, kümes hayvanları, balık, yumurta ve bitkisel kaynaklarla da karşılanabileceğini ifade eden Elban, özellikle işlenmiş etlerin (salam, sucuk, sosis) yüksek tuz ve koruyucu maddeler içerdiği için daha riskli olduğunu vurguluyor. Dünya Sağlık Örgütü, işlenmiş etleri kanserojen sınıfında değerlendiriyor. Elban, haftalık kırmızı et tüketiminin 300-500 gramı aşmamasını ve haftada 2-3 porsiyonla sınırlı kalmasını öneriyor. Ayrıca, antioksidan zengini sebze ve meyvelerle birlikte tüketmenin olası oksidatif etkileri dengeleyebileceğini belirtiyor.

