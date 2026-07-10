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Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlu ülkeye getirildi

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İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 25 olmak üzere toplam 54 suçlunun yurt dışından Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Operasyonlarda Gürcistan, Almanya, Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülkeyle işbirliği yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlunun ülkeye geri getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin izinin titizlikle sürüldüğü belirtildi.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle Gürcistan'dan 38, Almanya'dan 5, Azerbaycan'dan 2, Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan 1'er olmak üzere toplam 54 şüphelinin Türkiye'ye geri getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A, S.O, Y.T, S.K, F.M, S.M, N.A, S.B, H.K, M.D, Y.B, B.D, L.T, T.Y, B.M, F.E, H.İ.Ç, Ü.M, N.T, K.N, Ç.Y, D.B, C.B, A.D, S.Ö, U.Ç, B.K, Ö.T. ve Y.L. ile ulusal seviyede aranan M.A, S.B, M.A, Ü.K, H.M, F.C, S.Y, M.Ö, B.B, G.B, H.U, N.A, M.A, G.K, H.Ç, K.C, H.K, İ.U, A.İ, B.K, B.A, K.Y, B.Y, H.A. ve Ü.G. yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 54 isim Türkiye'ye getirildi
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