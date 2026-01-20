Haberler

Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "20 Ocak Bakü şehitlerini saygıyla anıyoruz" yazdı

Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla '20 Ocak Bakü şehitlerini saygıyla anıyoruz' yazdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla toprağa iz bırakarak "20 Ocak Bakü şehitlerini saygıyla anıyoruz" yazdı.

Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla toprağa iz bırakarak "20 Ocak Bakü şehitlerini saygıyla anıyoruz" yazdı.

Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol, 1990 yılında Sovyet ordusunun Bakü ve diğer kentlerde kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği "Kanlı Ocak Katliamı" şehitlerini anmaya karar verdi.

Tunçkol, tarlasına traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak yaklaşık 7 saatlik çalışmayla "20 Ocak Bakü şehitlerini saygıyla anıyoruz" yazdı.

Tunçkol, AA muhabirine 36 yıl önce yaşanan katliamın acısını yüreğinde taşıdığını söyledi.

Şehitleri saygıyla andığını ifade eden Tunçkol, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır. Dünyada vicdan, söz sahibi olan herkesi de bu katliamı hatırlamaya davet ediyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun, Azerbaycan'a saygı ve selamlarımı iletiyorum." dedi.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
İETT otobüsü otoparka daldı

İETT otobüsü otoparka daldı, ortalık savaş alanına döndü
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar
Demet Akalın'dan dikkat çeken yeşil pasaport sitemi: 30. yılımız, biz neden alamıyoruz?

Meclis'e gelecek düzenlemeyi duyunca sitem etti: Biz neden alamıyoruz?
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında