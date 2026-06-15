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Kırklareli Valisi Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı

Kırklareli Valisi Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz ilçesindeki Kocayazı köyünde düzenlenen yağmur ve şükür duası programına katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı. Vali Turan, su kaynaklarının dikkatli kullanılması ve orman yangınlarına karşı hassasiyet çağrısında bulundu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı.

Kofçaz ilçesinin Kocayazı köyünde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.

Vali Turan, su ve su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiğini vurguladı.

Yaz mevsimiyle birlikte artan risklere de dikkat çeken Turan, orman ve anız yangınlarına karşı hassasiyet gösterilmesi gerektiği kaydetti.

Programa, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol, İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Nihat Evren
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