Kırklareli Valisi Uğur Turan Yağmur Duasına Katıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı.

Dolhan köyünde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.

Bu tür programlar da dualar edilip, birlik ve beraberliğin sağlandığını ifade eden Turan, su kaynaklarının dikkatli ve bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.