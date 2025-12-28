Haberler

Kırklareli Valisi Turan, silahlı kavgada hayatını kaybeden Rümeysa Sanpur'un ailesini ziyaret etti

Kırklareli Valisi Turan, silahlı kavgada hayatını kaybeden Rümeysa Sanpur'un ailesini ziyaret etti
Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz'da hayatını kaybeden 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi ve kadın cinayetlerinin son bulması temennisinde bulundu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz'da silahlı kavgada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un ailesini ziyaret etti.

Sanpur ailesiyle bir süre sohbet eden Turan, Sanpur'a Allah'tan rahmet dileyerek kadın cinayetlerinin son bulmasını temenni etti.

Daha sonra Sanpur için dua edildi.

Turan'a ziyarette eşi Nihal Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ve İl Müftüsü Yusuf Eviş eşlik etti.

Sanpur, 21 Kasım'da Gündoğdu Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan çatışmada ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
