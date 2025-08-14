Kırklareli Valisi Uğur Turan, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Müdürlük binasını gezen Turan, personelle selamlaştı.

Turan ardından İl Müdürü Serpil Ünsal'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların kimlik, adres, vatandaşlık ve diğer nüfus işlemlerinin hızlı yürütülmesinin önemli olduğunu belirten Turan, hizmetlerin güvenilir ve etkin bir şekilde sunulmasının devlet ile vatandaş arasındaki en temel bağlardan biri olduğunu vurguladı.