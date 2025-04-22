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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Muhtarlığı Ziyaret Etti ve Motosiklet Sürücülerine Eğitim Verildi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Muhtarlığı Ziyaret Etti ve Motosiklet Sürücülerine Eğitim Verildi
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Mahalle Muhtarlığını ziyaret ederek muhtar Osman Özkılıç'tan bilgi aldı. Muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki önemine dikkat çeken Vali, ayrıca Vize ilçesinde motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Mahalle Muhtarlığını ziyaret etti.

Vali Turan, mahalle muhtarı Osman Özkılıç'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Muhtarların çok önemli sorumluluklarının olduğunu ifade eden Turan, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduğunu kaydetti.

Motosiklet sürücüleri bilgilendirildi

Vize ilçesinde motosiklet sürücülerine eğitim verildi.

Vize İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen programda sürücülere güvenli sürüş konusunda bilgi verildi.

Eğitimin ardından sürücülere broşür verildi.

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Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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