Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, ramazan ayının huzurunu vatandaşlarla paylaşmak için Kocahıdır Mahallesi'nde bir kahvehanede ziyaretlerde bulundu ve talepleri dinledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Turan, Kocahıdır Mahallesi'nde bir kahvehanede, vatandaşlarla bir araya geldi.

Talepleri dinleyen Turan, ramazan ayının huzur ve bereketini vatandaşlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Turan, ramazan ayında birlik, beraberlik ve hoşgörü ikliminin en iyi şekilde yaşandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
