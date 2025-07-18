Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kuran Kursu Öğrencileriyle Buluştu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hızırbey Camisi'ndeki Kuran kursunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve onlara başarı diledi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kuran kursu öğrencileriyle bir araya geldi.
Vali Turan, Hızırbey Camisi'ndeki kursu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.
İl Müftüsü Yusuf Eviş'ten bilgi alan Turan, kursa katılan öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti.
Öğrencilerin yaz aylarını iyi değerlendirmesi önerisinde bulunan Turan, öğrencilere başarı diledi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel