Kosova Başbakan Yardımcısı Damka, Kırklareli Valisi Turan'ı ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka'yı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Turan, Türkiye ile Kosova arasındaki tarihi ve kültürel bağların önemine dikkat çekti.

Kırklareli'nin Balkan coğrafyasıyla güçlü gönül bağlarının olduğunu ifade eden Turan, Türkiye ile Kosova arasında iş birliği ve dostluğunun artması için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Damka da, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.