Haberler

Kırklareli Valisi Turan, Hamdibey köyünü ziyaret etti

Kırklareli Valisi Turan, Hamdibey köyünü ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşiyle birlikte Demirköy ilçesinin Hamdibey köyünü ziyaret ederek, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Altyapı çalışmaları ve sosyal destek hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy ilçesinin Hamdibey köyünü ziyaret etti.

Turan, eşi Nihal Turan ile köyü gezerek, muhtar Yaşar Sevdik'den bilgi aldı.

Köy kahvehanesinde bir araya geldiği vatandaşların isteklerini dinleyen Turan, devam eden yatırımlar, altyapı çalışmaları, asayiş tedbirleri ve sosyal destek hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Turan, köylerde yaşam kalitesini artırmak için kararlılıkla çalıştıklarını kaydetti.

Ziyarette, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş da bulundu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı, 7 polis yaralandı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Çatışma saatlerdir sürüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Günok'tan Samsunspor'un teklifine ret! Yeni takımı belli oluyor

Transferde sıcak gelişme: Teklifi reddetti, yeni takımı belli oluyor
Rüştü Reçber'den Sadettin Saran'a destek

Fenerbahçe'nin eski efsanesinden Sadettin Saran için çarpıcı mesaj
Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi

Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi
Dünyaca ünlü eski futbolcu Valderrama, Amedspor maçında görüntülendi

Dünyaca ünlü eski futbolcu, Amedspor maçında görüntülendi
Mert Günok'tan Samsunspor'un teklifine ret! Yeni takımı belli oluyor

Transferde sıcak gelişme: Teklifi reddetti, yeni takımı belli oluyor
Meksika'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı

Yolcu treni raydan çıktı: 13 kişi öldü, 98 kişi yaralandı
Sadettin Saran görüşme gerçekleştirdi! Fenerbahçe'ye Alman panzeri

Sadettin Saran bizzat görüştü! Dünyada ses getirecek transfer