Kırklareli Valisi Uğur Turan Dereköy Köyünde Vatandaşlarla Buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan Dereköy Köyünde Vatandaşlarla Buluştu
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Dereköy köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve yerinde çözüm önerileri sundu. Vali, devletin kapısının her zaman vatandaşlara açık olduğunu vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Dereköy köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Turan, bir kahvehanede vatandaşların isteklerini dinledi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Turan, kendilerine iletilen talepleri yerinde çözmeye gayret ettiğini söyledi.

Turan, devletin kapısının vatandaşlarına her zaman açık olduğunu kaydetti.

Ardından köyü gezen Turan, İl Özel İdaresinin çalışmalarını inceledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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