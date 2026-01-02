Haberler

Kırklareli Valisi Turan, Demirköy'de muhtarlarla bir araya geldi

Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve çeşitli konularda bilgi verdi. Toplantıya yerel yöneticiler ve kurum müdürleri de katıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Turan, Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, muhtarların taleplerini dinledi.

Kurum müdürleri, altyapı, tarımsal üretim, güvenlik, eğitim, sağlık, turizm, sulama, dere ıslahı, sahipsiz sokak hayvanları, düzensiz göçle mücadele ve sosyal hizmetler gibi konularda muhtarlara bilgi verdi.

Turan, muhtarlara çalışmalarında başarı diledi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, kurum müdürleri ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Haberler.com
500

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

