Kırklareli Valisi Turan'dan Vakıflar Haftası mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vakıflar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında yardımlaşma duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak amacıyla her yıl mayıs ayının ikinci haftasının Vakıflar Haftası olarak kutlandığını belirtti.

Vakıflar Haftası'nı kutlayan Turan, vakıfların, köklü tarihsel gelenekleri ve sundukları hizmetlerle kültürün önemli halkaları olarak varlıklarını günümüze kadar sürdürdüklerini bildirdi.

Vakıfların önemli olduğunu ifade eden Turan, mesajında şunlara yer verdi:

"Vakıflar, yardımlaşma, dayanışma ve insan sevgisini yaşatan kadim medeniyetimizin en kıymetli emanetidir. Asırlardır iyiliği büyüten vakıf kültürümüzün yaşatılmasına katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, Vakıflar Haftası'nı kutluyorum."