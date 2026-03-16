Kırklareli Valisi Turan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında Kadir Gecesi'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Kadir Gecesi'nde rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığını ifade eden Turan, bu mübarek gecenin dua ve ibadetlerle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Merhamet, adalet, yardımlaşma ve paylaşma duygularının bu mübarek gecede en güçlü şekilde karşılık bulacağına inandığını aktaran Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Bu müstesna geceyi, Yüce Allah'ın rahmeti ve mağfiretine nail olmak için önemli bir fırsat olarak değerlendirmeli, dargınlıkların bir kenara bırakılarak aramızdaki sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarımızın gelişmesine vesile olarak görmeliyiz. Bu mübarek gecenin, ülkemizin huzur ve refahının artışına, birlik ve beraberliğimizin korunmasına, kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Başta Filistin ve Gazze olmak üzere zulüm, savaş ve yokluk altında yaşam mücadelesi veren tüm mazlum ve mağdurların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum."