Kırklareli Valisi Turan, Babaeski Belediyesini ziyaret etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, çeşitli yetkililerle birlikte Babaeski Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Fırat Yayla ile ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Vali Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan ile birlikte Belediye Başkanı Fırat Yayla'ya ziyarette bulundu.
Yayla, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçede sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Turan ise Yayla'ya çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran