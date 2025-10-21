Haberler

Kırklareli Valisi Uğur Turan Çalışmaları İnceledi ve Sergiyi Gezdi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, karayolları ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi ve trafik işaretlemeleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca, filografi sanat sergisini gezerek eserler hakkında bilgi aldı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Filografi sanat sergisi açıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, filografi sanat sergisini gezdi.

Vali Turan, Aylin Okkan tarafından İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen sergiyi gezerek bilgi aldı.

Sergideki eserlerin çok güzel olduğunu ifade eden Turan, büyük bir emek ve özveriyle hazırlanan bu sanatsal etkinliğe katkı sağlayan tüm sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Turan'a ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sinop Eğitim Vakfı Başkanı Aydın Çengel, Sinop Eğitim Vakfı Koordinatörü Elif Yılmaz ve İş İnsanı Musa Güray Çiloğlu'nu makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çengel, Yılmaz ve Çiloğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Turan, misafirlerine kent hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
