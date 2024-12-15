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Kırklareli Valisi Uğur Turan Belde Belediyelerini Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan Belde Belediyelerini Ziyaret Etti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Üsküp, Kavaklı ve İnece belediyelerini ziyaret ederek yerel yöneticiler ve projeler hakkında bilgi aldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, belde belediyelerini ziyaret etti.

Vali Turan, Üsküp, Kavaklı ve İnece belediyelerini ziyaret ederek, incelemede bulundu.

Ziyaretlerine İnece Belediyesinden başlayan Turan, Belediye Başkanı İlhan Arı'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Kavaklı Belediye Başkanı Ufuk İn'i ziyaret eden Turan, devam eden ve tamamlanan projeleri inceledi.

Üsküp Belediyesini de ziyaret eden Turan, Belediye Başkanı Halil Çallı ve meclis üyeleriyle görüştü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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