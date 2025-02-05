Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Sağlığı Merkezlerini Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, aile sağlığı merkezlerinde incelemede bulundu.

Vali Turan, ilk olarak Karakaş Mahallesi Emine Tuncan Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezi gezen Turan, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından aile hekimleri ve sağlık personeli ile sohbet eden Turan, sağlık çalışanlarına çalışmalarında başarı diledi.

Turan ardından Akalar Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'ni inceledi.